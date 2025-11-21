Ричмонд
В многоквартирных домах Казани заменили 324 лифта

До конца декабря в городе обновят еще 191 подъемник.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В этом году в 107 многоквартирных домах Казани заменили 324 лифта. Срок их службы истекал в этом году.

Как сообщает Комитет жилищно-коммунального хозяйства, до конца декабря в городе запланирована замена еще 191 подъемник. Всего в этом году будет заменено 457 лифтов. За последние годы это рекордная цифра — для сравнения за три предыдущих года было заменено меньше лифтов, чем будет заменено за один этот: 457 — в 2025 году и 428 лифтов за три года.

Замена лифтов является неотъемлемой частью капитального ремонта МКД и входит в перечень ключевых работ. Напомним, нормативный срок службы лифтового оборудования составляет 25 лет. По его истечении региональный оператор, ТСЖ, ЖСК или управляющая компания обязаны провести замену на новое оборудование в рамках утвержденного плана капремонта.