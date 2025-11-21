Затонувшие 300 лет назад сокровища удалось достать: за артефакты спорят две страны

Колумбия начала подъем сокровищ с легендарного испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего 300 лет назад. Со дна подняли первые артефакты: золотые монеты, фарфоровую чашку и пушку. Об этом сообщило правительство Колумбии.
Галеон перевозил огромные богатства из колоний для испанского короля. Его груз, оцениваемый в миллиарды долларов, стал предметом судебной тяжбы. Колумбия оспаривает права на сокровища с американской компанией Sea Search-Armada.
Министр культуры Колумбии Яннай Кадамани Фонродона назвала операцию историческим событием. Она подчеркнула, что страна способна защищать свое подводное наследие.
Директор Института антропологии Альена Кайседо Фернандес добавила, что находка позволяет гражданам прикоснуться к истории. Поднятые предметы ждут консервации и станут объектом археологических исследований.
«Сан-Хосе» затонул в 1708 году после боя с британским флотом. Он так и не доставил королевские сокровища в Испанию.
Ранее KP.RU рассказывал, что в Польше исследователи заявили о новых важных открытиях в деле поисков легендарного «золотого поезда» нацистов. Их сведения подтверждают реальность существования сокровища, пропавшего в период Второй мировой.