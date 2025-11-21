Собянин: Обрабатывающая промышленность обеспечивает 13% ВРП столицы

Москва продолжает укреплять промышленную базу, став локомотивом технологического развития страны. В столице функционирует почти 4,6 тысячи производств, охватывающих более 20 отраслей. Мэр Сергей Собянин рассказал о стратегии развития промышленности города до 2030 года.
«Обрабатывающая промышленность стала ключевым фактором экономики Москвы, обеспечивая 13% ВРП и создавая 755 тысяч рабочих мест», — отметил он.
С 2019 года объем производства в отрасли увеличился более чем в три раза. Москва занимает лидирующие позиции в таких сферах, как микроэлектроника, электромобилестроение, аэрокосмическая и медицинская промышленности.
Правительство Москвы активно поддерживает высокотехнологичные производства, улучшает инфраструктуру и привлекает частные инвестиции. К 2030 году площадь промышленной инфраструктуры достигнет 25 миллионов кв. м, а доля частных вложений составит около 75%.
Особое внимание уделяется развитию особых экономических зон (ОЭЗ), таких как «Технополис Москва», где работают 230 предприятий. Инвестиции в развитие этих зон составили более 267 миллиардов рублей. Ожидается, что к 2030 году площадь ОЭЗ увеличится до 600 гектаров, а число рабочих мест в технополисах превысит 90 тысяч.
Кроме того, Москва продолжает развивать технопарки, которые предоставляют площадки для инновационных стартапов. Сегодня в городе функционируют 49 технопарков, в которых работают 2,2 тысячи компаний.
Москва также остается ведущим центром радиоэлектронной промышленности, с 872 предприятиями, производящими чипы, электронные системы и оптические изделия. В 2024 году выручка отрасли выросла в 2,1 раза, составив 959 миллиардов рублей, что составляет 40% от общероссийского объема.
Важным проектом является создание Московского центра фотоники, который позволит значительно ускорить передачу данных. Также планируется открытие центра фотошаблонов для производства интегральных микросхем.
Кроме того, в Москве создается крупнейший фармацевтический кластер, в который инвестировано более 55 миллиардов рублей. К 2030 году здесь планируется создать 4,4 тысячи рабочих мест.
Особое внимание в стратегии уделяется электромобилестроению, где одним из лидеров является компания «Москвич», выпускающая электромобиль «Москвич-3е».
Также отмечается, что недавно был открыт центр исследований и разработок с более чем 60 инженерами. Проект «Атом» завершил основное оснащение производственных линий, готовя ключевые участки для сварки, окраски и сборки. Вскоре начнется серийное производство электромобилей в четырех модификациях: для частных лиц, такси, каршеринга и государственного сектора.
Кроме того, Москва лидирует в развитии зарядной инфраструктуры. Компания «Парус электро», резидент технопарка «Связь инжиниринг», разработала зарядную станцию для быстрой зарядки электротранспорта, вписывающуюся в дизайн столицы. Компания «Реватт» завершила разработку системы распределенного зарядного хаба для массовой зарядки с возможностью подключения дополнительных точек.
На базе Карачаровского механического завода формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта. Завод уже производит современные лифты и начнет выпуск траволаторов и эскалаторов. В 2024 году заключены офсетные контракты на поставку 22,7 тысячи лифтов для капитального ремонта и реновации, с инвестициями более 2,1 миллиарда рублей.
В «Технополисе Москва» строятся два завода по производству аккумуляторов: один для тяговых батарей, второй для маломощных. В 2023 году заключен контракт на поставку более 155 тысяч батарей для электробусов и автомобилей «Москвич».
Компания «Монарх» завершила строительство роботизированного завода для крупномодульного домостроения, сокращая сроки строительства объектов, таких как детские сады, школы и жилые дома.
В Краснопахорском районе Москвы будут построены два крупных кластера: строительный и пищевой. Строительный кластер создаст 14 тысяч рабочих мест, а пищевой — 13 тысяч. К 2030 году в ТиНАО планируется создание стекольного и экопромышленного кластеров.
