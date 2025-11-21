Сезон 2025−2026 открыт. Где покататься на коньках в Петербурге?

В прошлую зиму в Петербурге работало около ста ледовых катков. Примерно столько же их будет и в этом году — горожане и гости города любят это незамысловатое зимнее развлечение. О самых известных и популярных катках, а также где можно еще опробовать коньки — в материале spb.aif.ru.
Новая Голландия.
Пожалуй, самый популярный каток в центре города. Находится на острове Новая Голландия посреди исторических зданий. Он уже работает — открылся 15 ноября и будет функционировать до 15 марта.
Его площадь — более двух тысяч квадратных метров, и каток может работать даже когда на улице небольшие плюсовые температуры. Билетные кассы и раздевалки находятся в теплом помещении, но сам каток — под открытым небом.
Периодически там проводят тематические сеансы, когда из динамиков звучит джаз или фанк, свинг или соул, или просто играет музыка из любимых фильмов.
На катание отводится один час — столько длится сеанс. Впрочем, билеты можно купить сразу на несколько сеансов подряд.
Дешевле всего кататься утром с 10.00 до 11.00 в будние дни, когда билет стоит 200 рублей. На сеансы, которые начинаются с 11.30 до 14.30, цена уже 300 рублей. С 16.00 до 20.30 — вечернее катание, билет на которое стоит с понедельника по четверг 400 рублей, в пятницу — 500 рублей. В выходные дни на всех сеансах цена одна: 500 рублей.
Для детей с 3 до 6 лет вход на каток стоит 50 рублей в любой день. Для школьников, студентов-очников, пенсионеров и многодетных семей есть скидки, но лишь на будние дневные и вечерние сеансы — катание им обойдется в 200 рублей.
«У моря» (Севкабель Порт).
Это тоже очень популярное место для катания, так как открывается вид на устье Невы и Финский залив. Считается самым романтическим катком в Петербурге.
Каток откроется 21 ноября. Площадь льда — 2,2 тысячи квадратных метров, на нем одновременно могут кататься 280 человек.
Сеансы длятся один час и продолжаются с 11.00 до 22.30. После каждого сеанса — получасовая заливка льда.
С понедельника по четверг стоимость сеансов, которые начинаются с 11.00 до 15.30 — 300 рублей, с 17.00 до 20.00 — 400 рублей. По пятницам на сеансы в 11.00, 12.30 и 14.00 цена билета 300 рублей, с 15.30 — 500 рублей. В выходные стоимость сеансов с 11 до 14 часов 500 рублей, после 15.30 — 600 рублей.
Для школьников, студентов, пенсионеров, многодетных действует скидка 50% на все сеансы и во все дни, кроме периода с 29 декабря по 11 января. То же касается и 20-процентной скидки для обладателей Единой карты петербуржца. Дети с 3 до 7 лет катаются бесплатно, но с одним взрослым может пройти только один ребенок. Также бесплатно пустят федеральных льготников — ветеранов, блокадников, инвалидов.
Рядом с катком есть теплая терраса для отдыха и фудкорт.
Елагин остров, ЦПКиО.
Это самый большой открытый каток в черте Петербурга с натуральным льдом, его площадь около четырех тысяч квадратных метров. Работает при температурах до +8 градусов включительно.
Посреди катка стоит огромная новогодняя елка, украшенная световыми гирляндами, которые включают по вечерам.
Утренний сеанс начинается в 9 утра и длится два часа. При этом он бесплатный. Если оформлять бесплатный билет на сайте ЦПКиО, то придется заплатить символическую сумму 1 рубль. Остальные сеансы платные и длятся один час. Цену билетов на этот сезон дирекция парка еще не опубликовала, но прошлой зимой катание стоило от 200 до 400 рублей.
К этой стоимости в выходные дни придется прибавить цену входного билета в ЦПКиО. Он стоит 200 рублей. Для школьников, студентов-очников, солдат-срочников — 50 рублей. Для обладателей Единой карты петербуржца — 150 рублей. Бесплатный вход для детей до 7 лет и льготников, а также музейных работников.
«У Флагштока».
Это самый большой каток в мире с искусственным покрытием. Он частично откроется 22 ноября, но для катания пока предоставят только 15 тысяч метров льда. С 29 ноября каток заработает на полную мощность, и доступными станут все 28 тысяч «квадратов». С катка открывается вид на Финский залив, ЗСД, Лахта-центр и «Газпром Арену».
Прямо на льду есть обогреваемые беседки с горячим какао, рядом — теплые раздевалки и фудкорт.
На утренний двухчасовой сеанс с 9.30 до 11.30 билеты бесплатные по будним дням, в выходные — есть ограниченное количество бесплатных билетов, остальные стоят 400 рублей. Все прочие сеансы полуторачасовые.
В понедельник каток не работает. Со вторника по четверг стоимость билетов от 250 до 400 рублей, по пятницам от 300 до 550, в выходные дни — от 550 до 600 рублей. Для льготников действуют скидки.
«Лесной каток», Охта Парк.
Каток расположен во Всеволожском районе Ленобласти, в 10 километрах от Петербурга. Он — единственный, где можно кататься не только на большой площадке, но и по извилистым дорожкам, проложенным среди деревьев. Площадь льда — пять тысяч квадратных метров. Прямо на нём есть несколько кафе, куда можно заехать, не снимая коньки.
Сеансов на «Лесном катке» нет, время катания не ограничено. Но есть разделение на утренние и вечерние часы. В будни с 11.00 до 14.00 билет стоит 800 рублей для взрослых и 600 для детей, с 14.00 до 22.30 — 1100 рублей для взрослых и 800 для детей. В выходные билет только на весь день, он стоит 1300 рублей для взрослых и 900 для детей.
Парк Победы.
Один из самых популярных катков города пока не работает, но в дирекции парка пообещали, что он откроется, как только установится стабильная минусовая температура.
В будни каток будет работать с 13.00 до 23.00, в выходные — с 10.00 до 23.00. Цена билетов для взрослых — 350 рублей в будни и 400 в выходные. Для детей до 13 лет и льготников в любой день цена 200 рублей. Время катания не ограничено.
Музей железных дорог России.
Каток находится прямо на территории музея рядом с Балтийским вокзалом и откроется 12 декабря. Площадь льда — 1100 квадратных метров, одновременно могут кататься 70 человек. Есть теплые раздевалки и автоматы с закусками и открытками.
Расписание сеансов и их стоимость дирекция музея пока не опубликовала.
Где еще покататься?
Во многих районах города есть стихийные катки, как правило, на небольших водоёмах, в скверах и дворах. Местные жители расчищают и заливают их своими силами, но часто им в этом помогают и муниципалитеты.
Но есть и организованные катки под открытым небом:
Адмиралтейский район:
наб. Адмиралтейского канала, 2 м, Новая Голландия.
Садовая ул., 54, Юсуповский сад.
Садовая, 62, Никольские ряды.
Василеостровский район:
Большой проспект В. О., 16/14Б.
Кожевенная линия, 40Е, «Севкабель Порт».
пр. Крузенштерна, 18.
Выборгский район:
Поэтический бул., 1, корп. 1.
Учительская ул., 12.
ул. Валерия Гаврили 898 на, 11, корп. 1, стр. 1.
2-й Муринский пр., 8 корп. 1.
Калининский район:
ул. Демьяна Бедного, 19, корп. 2.
Граждaнский пр., 92, корп. 3.
Кировский район:
Краснопутиловская ул., 57.
б-р Новаторов, 37.
пр. Народного Ополчения, 24.
пр. Народного Ополчения, 115.
ул. Танкиста Хрустицкого, 7.
Перекопская ул., 6−8, стадион «Кировец».
Колпинский район:
Лагерное ш., 11, поселок Саперный.
Красная ул., 995, стадион «Ижорец».
ул. Богайчука, 30.
Московский район:
набережная Обводного канала, д. 74.
Кузнецовская ул., 25б, Парк Победы.
Невский район:
Российский проспект, 14, Яблоневский сад.
Петроградский район:
Южная дорога, за стадионом «Газпром Арена».
Приморский район:
ул. Аккуратова, 7-д.
Пушкинский район:
Павловский парк, Павловск.
Железнодорожная ул., 54.
Петербургское ш., 31.
Треугольная площадь, Екатерининский парк.