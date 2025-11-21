Сезон 2025−2026 открыт. Где покататься на коньках в Петербурге?

Сеансов на «Лесном катке» нет, время катания не ограничено. Но есть разделение на утренние и вечерние часы. В будни с 11.00 до 14.00 билет стоит 800 рублей для взрослых и 600 для детей, с 14.00 до 22.30 — 1100 рублей для взрослых и 800 для детей. В выходные билет только на весь день, он стоит 1300 рублей для взрослых и 900 для детей.