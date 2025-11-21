Два театра из Башкирии претендуют на «Золотую маску»

Премия «Золотая маска» в 32-й раз определит лучшие спектакли театрального сезона 2024−2025 годов. Два театральных коллектива из Башкирии попали в число номинантов Российской национальной премии. Уфимский татарский театр «Нур» и Башкирский театр кукол представят свои работы в разных категориях. Кроме того, в длинный список премии вошла постановка Башкирского театра драмы имени Мажита Гафури.
Театр «Нур» представил на суд жюри спектакль «Гора» в категории «Драматический театр. Большая форма». Постановку осуществил казанский режиссёр Айдар Заббаров, использующий произведение татарского поэта Ильдара Юзеева, родившегося в Янаульском районе Башкирии. В творческой биографии Заббарова уже есть президентская премия для молодых деятелей культуры и номинация на «Золотую маску».
В спектакле заняты известные артисты, включая народного артиста Башкирии Рушата Мударисова и заслуженных артистов республики. Над визуальной частью работали видеохудожник Игорь Домашкевич, светодизайнер Ольга Окулова и другие специалисты.
Башкирский театр кукол показал постановку «Тьма египетская», созданную по рассказам Михаила Булгакова из цикла «Записки юного врача». Спектакль участвует в конкурсе в категории «Театр кукол». Режиссёр Елена Котихина сотрудничала с московскими художниками Ириной Уколовой и Еленой Древалёвой, а музыку написала Александра Костырева из Твери. Автором пьесы стала новосибирский драматург Елена Гилёва.