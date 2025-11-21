Ричмонд
Ростовскую область накрыл туман, водителей просят быть осторожными на дорогах

Видимость на донских дорогах осложнилась из-за туманной завесы.

Источник: Комсомольская правда

Утром 21 ноября Ростовскую область накрыл густой туман, в отдельных территориях завеса все еще сохраняется. Такая же погода в регионе ожидается предстоящей ночью и завтра, отмечают в Госавтоинспекции. Водителей просят быть внимательными на дорогах.

Плотная туманная пелена обычно сильно ограничивает видимость на дорогах. В таких условиях нужно всегда снижать скорость и увеличивать дистанцию. Рекомендуется включать ближний свет или противотуманные фары. Следует избегать резких маневров и рискованных обгонов.

Также к осторожности призывают пешеходов. Переходить проезжую часть нужно только в специально отведенных для этого местах. Кроме того, в условиях плохой видимости полезно использовать световозвращающие элементы на одежде, они делают человека более заметным на дороге.

