Ростовскую область накрыл туман, водителей просят быть осторожными на дорогах

Утром 21 ноября Ростовскую область накрыл густой туман, в отдельных территориях завеса все еще сохраняется. Такая же погода в регионе ожидается предстоящей ночью и завтра, отмечают в Госавтоинспекции. Водителей просят быть внимательными на дорогах.
Плотная туманная пелена обычно сильно ограничивает видимость на дорогах. В таких условиях нужно всегда снижать скорость и увеличивать дистанцию. Рекомендуется включать ближний свет или противотуманные фары. Следует избегать резких маневров и рискованных обгонов.
Также к осторожности призывают пешеходов. Переходить проезжую часть нужно только в специально отведенных для этого местах. Кроме того, в условиях плохой видимости полезно использовать световозвращающие элементы на одежде, они делают человека более заметным на дороге.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.