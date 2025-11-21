В городе Шахты выявили незаконный сброс канализации в реку Грушевка

Экологический контроль за рекой Грушевка в регионе осуществляет Черноморско-Азовское морское управление Росприроднадзора. В то же время вопросы водоснабжения и водоотведения в области находятся в ведении регионального министерства ЖКХ. Информацию о сбросе стоков направили в ответственные органы для принятия мер.