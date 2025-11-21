Ричмонд
В Кургане с пригородами вечером и ночью будет уменьшен напор воды. Список

В Кургане снизят давление в водопроводе.

«В пятницу, 21 ноября, с 18:00 будет снижено давление в сети холодного водоснабжения. Чтобы днем не прекращать водоснабжение, ремонты проведут ночью с понижением давления в сети холодного водоснабжения (ХВС), без опорожнения трубопроводов», — сообщает о работах пресс-служба «Водного союза». Давление планируется вернуть к шести часам утра 22 ноября.

Снижение давления коснется Кургана, микрорайона Тополя, поселка Новый Мир, села Кетово, микрорайона Новый Путейский, Черемухово и части поселка Увал (включая Пограничный институт и ул. Трактовую, 1, корпус 19). Полного отключения воды не будет, но жителям рекомендуют заранее запастись необходимым запасом воды. После завершения работ анализ воды не предусматривается.