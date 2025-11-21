В Кургане с пригородами вечером и ночью будет уменьшен напор воды. Список

В Кургане с 18:00 21 ноября временно снизят давление в системе холодного водоснабжения из-за плановых регламентных работ на магистральном водоводе. Водоснабжение продолжится, но вода может не доходить до верхних этажей жилых домов. Напор будет ограничен до утра субботы.