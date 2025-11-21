Ричмонд
Комикс «Супермен № 1» продали на аукционе за рекордные 9 млн долларов

Калифорнийские братья нашли на чердаке комикс «Супермен № 1» 1939 года выпуска, он стал самым дорогим в истории.

Источник: Комсомольская правда

Легендарный комикс «Супермен № 1» 1939 года выпуска установил абсолютный рекорд стоимости, уйдя с молотка за 9,12 миллиона долларов. Торги состоялись на аукционе Heritage Auctions и вызвали настоящий ажиотаж в мировом сообществе коллекционеров, пишет Daily Mail.

Ключевой причиной ошеломительной цены стало идеальное состояние издания. Найти комикс почти столетней давности в сохранности — уже большая редкость, но экземпляр подобного качества считается практически уникальным. Эксперты компании Certified Guaranty Company (CGC), известной строгими стандартами оценки, присвоили находке высший балл — 9.0 по своей шкале.

Как выяснилось, комикс обнаружили три брата из Калифорнии, разбиравшие вещи своей покойной матери. Хотя они знали, что мать и дядя собирали коллекцию, сами комиксы никто из них не видел. Издание пролежало в забытой коллекции долгие годы, прежде чем стало самым дорогим комиксом в истории.

Между тем, на аукционе во Франции продали тайную картину художника Пабло Пикассо. Покупатель заплатил за нее 32 миллиона евро. Об этом сообщает аукционный дом Drouot.