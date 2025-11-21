Комикс «Супермен № 1» продали на аукционе за рекордные 9 млн долларов

Как выяснилось, комикс обнаружили три брата из Калифорнии, разбиравшие вещи своей покойной матери. Хотя они знали, что мать и дядя собирали коллекцию, сами комиксы никто из них не видел. Издание пролежало в забытой коллекции долгие годы, прежде чем стало самым дорогим комиксом в истории.