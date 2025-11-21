В Екатеринбурге посадили ОПГ из Сибири за дерзкое похищение криптоинвестора. Фото

В итоге Стороженко получил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 950 тысяч рублей с лишением звания майор полиции, Атаманов — семь лет колонии строгого режима, Герасимов — 11 лет в колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей, а Силуянов — 14 лет колонии строгого режима и штраф 800 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.