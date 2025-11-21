Приложение Max помогает купить билеты в пермские кинотеатры и на концерты

В приложении Max функционирует мини-приложение «Госуслуги Культура», которое позволяет просматривать афишу мероприятий и приобретать билеты в кино, музеи, на концерты и выставки. Сервис доступен во всех регионах страны, в том числе и в Пермском крае. Организовывать досуг можно и с помощью «Пушкинской картой».