Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Европейцы не подвели: в ЕС ожидаемо оценили мирный план Трампа по Украине

Politico: план Трампа по Украине назвали в Европе очень плохим.

Источник: Комсомольская правда

План мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный США Киеву, «очень плохой». Об этом заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, пишет Politico.

«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это… очень плохой план», — пишут журналисты.

Ранее западные СМИ писали, что якобы США ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких консультаций между РФ и США по теме Украины сейчас не ведется, и планов таких нет. Однако это не значит, что страны не контактируют между собой и не обсуждают насущные проблемы.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше