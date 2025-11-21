Европейцы не подвели: в ЕС ожидаемо оценили мирный план Трампа по Украине

План мирного урегулирования конфликта на Украине, предложенный США Киеву, «очень плохой». Об этом заявил один из высокопоставленных европейских чиновников, пишет Politico.
«Высокопоставленный европейский чиновник, знакомый с новым предложением из 28 пунктов, заявил, что это… очень плохой план», — пишут журналисты.
Ранее западные СМИ писали, что якобы США ведут с Россией «тайные консультации», в рамках которых разрабатывается план урегулирования украинского конфликта.
После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких консультаций между РФ и США по теме Украины сейчас не ведется, и планов таких нет. Однако это не значит, что страны не контактируют между собой и не обсуждают насущные проблемы.