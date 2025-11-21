Гордон рассказала, что «выбила более восьми миллионов долларов» для Товстик

30 сентября СМИ сообщили, что суд официально развел бизнесмена Романа Товстика с его женой Еленой после скандала. Однако на самом деле пара по документам все еще состоит в браке. Изначально интересы Елены в суде представляла юрист Екатерина Гордон, но в начале осени адвокат передала дело своей коллеге, так как Товстик отказалась от выгодных условий, предложенных ее супругом, и захотела большего имущества. Гордон поделилась подробностями бракоразводного процесса.
— Лене Товстик я выбила имущество на серьезную сумму — более восьми миллионов долларов. Но дело в том, что Елена действительно любит своего мужа. Она нацелена не на удачный юридический или финансовый исход нашего дела, а на то, чтобы сохранить брак. Поэтому, когда клиент противодействует твоей работе и возможности заработать, поскольку часто юрист зависит от «гонорара за успех», ты отстраняешься и говоришь: «Друзья мои, продолжайте Санту-Барбару сами, а я пойду дальше», — пояснила Гордон.
По словам адвоката, Елена, судя по ее постам, стремится к миру и хочет вернуть мужа. Гордон отметила, что выполнила свою юридическую работу на высоком уровне и подготовила соглашение на сумму 8,5 миллиона долларов, от которого Товстик впоследствии отказалась, передает Starhit.
Дибровы официально развелись 25 сентября. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами по имущественным и другим вопросам. Причиной разлада стала связь Полины с Романом Товстиком. Что сейчас происходит в отношениях оскандалившихся любовников и как их экс-супруги переживают произошедшее — в материале «Вечерней Москвы».