В Омской области восстановили права инвалида на получение социальных выплат

Прокуратура Таврического района Омской области восстановила социальные права местной жительницы с инвалидностью. 21 ноября ведомство сообщило, что с единовременной выплаты заявительницы незаконно удерживались деньги для оплаты соцуслуг.
Установлено, что администрация «Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов» не внесла необходимые изменения в договор о социальном обслуживании. Это привело к неправомерным удержаниям с выплаты средств, предназначенных женщине.
«Прокуратура внесла руководителю организации представление, по результатам которого женщине сделан перерасчет, в договор о социальном стационарном обслуживании внесены изменения, с единовременной денежной выплаты суммы не взимаются», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
