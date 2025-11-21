Ричмонд
В Омской области восстановили права инвалида на получение социальных выплат

Женщине помогли вернуть незаконно удержанные деньги.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Таврического района Омской области восстановила социальные права местной жительницы с инвалидностью. 21 ноября ведомство сообщило, что с единовременной выплаты заявительницы незаконно удерживались деньги для оплаты соцуслуг.

Установлено, что администрация «Таврического дома-интерната для престарелых и инвалидов» не внесла необходимые изменения в договор о социальном обслуживании. Это привело к неправомерным удержаниям с выплаты средств, предназначенных женщине.

«Прокуратура внесла руководителю организации представление, по результатам которого женщине сделан перерасчет, в договор о социальном стационарном обслуживании внесены изменения, с единовременной денежной выплаты суммы не взимаются», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Ранее мы рассказали, что по Омску распространяется фальшивое видео о взрыве с мэром Сергеем Шелестом.