Карантин из-за пневмонии ввели в школе № 176 в Самаре

Учеников 5−11 классов школы № 176 в Самаре временно перевели на дистанционное обучение.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре ввели карантин в школе № 176, которая расположена в Советском районе. Причиной стало то, что в учебном заведении выявили случаи внебольничной пневмонии. Учеников средних и старших классов перевели на дистанционное обучение. Эта мера согласована с регуправлением Роспотребнадзора. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте школы.

«В целях предотвращения распространения заболевания внебольничной пневмонией среди учащихся и сотрудников школы ученики 5−11 классов переводятся на дистанционное обучение с 21 ноября по 9 декабря 2025 года», — говорится в документе.

Родителей школьников призвали соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний во время карантина. Также их попросили ежедневно сообщать классному руководителю информацию о состоянии ребенка.