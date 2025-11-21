Карантин из-за пневмонии ввели в школе № 176 в Самаре

В Самаре ввели карантин в школе № 176, которая расположена в Советском районе. Причиной стало то, что в учебном заведении выявили случаи внебольничной пневмонии. Учеников средних и старших классов перевели на дистанционное обучение. Эта мера согласована с регуправлением Роспотребнадзора. Об этом говорится в приказе, опубликованном на сайте школы.