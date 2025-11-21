Ричмонд
Профессор Омского ГАУ удостоена премии «Профессор года» в области ветеринарных наук

Людмила Герунова признана одной из лучших в стране на VIII Профессорском форуме в Москве.

Источник: Комсомольская правда

Профессор Омского государственного аграрного университета Людмила Герунова стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года» в номинации «Ветеринарные науки». Церемония награждения состоялась 18 ноября в Москве в рамках VIII Профессорского форума «Наука и образование: стратегии развития».

Людмила Герунова — доктор ветеринарных наук, профессор кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Ее профессиональные достижения в научной и педагогической деятельности отмечены как вклад в развитие отечественной ветеринарной науки и подготовку высококвалифицированных специалистов.

Премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием с целью сохранения и развития научного потенциала российского образования, стимулирования инноваций и поощрения выдающихся представителей академического сообщества.

Председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб подчеркнул значимость этой награды:

«Эта награда призвана подчеркнуть значение непрерывного совершенствования инновационных подходов в подготовке будущих поколений специалистов, достойных стоять на страже интеллектуального капитала нашей страны».

Коллектив Омского ГАУ поздравляет Людмилу Карповну с высоким признанием и желает ей дальнейших успехов в научной, педагогической и общественной деятельности.