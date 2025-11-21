Профессор Омского ГАУ удостоена премии «Профессор года» в области ветеринарных наук

Людмила Герунова — доктор ветеринарных наук, профессор кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Ее профессиональные достижения в научной и педагогической деятельности отмечены как вклад в развитие отечественной ветеринарной науки и подготовку высококвалифицированных специалистов.