Профессор Омского ГАУ удостоена премии «Профессор года» в области ветеринарных наук

Профессор Омского государственного аграрного университета Людмила Герунова стала лауреатом общенациональной премии Российского профессорского собрания «Профессор года» в номинации «Ветеринарные науки». Церемония награждения состоялась 18 ноября в Москве в рамках VIII Профессорского форума «Наука и образование: стратегии развития».
Людмила Герунова — доктор ветеринарных наук, профессор кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства факультета ветеринарной медицины Института ветеринарной медицины и биотехнологии Омского ГАУ. Ее профессиональные достижения в научной и педагогической деятельности отмечены как вклад в развитие отечественной ветеринарной науки и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Премия «Профессор года» учреждена Российским профессорским собранием с целью сохранения и развития научного потенциала российского образования, стимулирования инноваций и поощрения выдающихся представителей академического сообщества.
Председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Владислав Гриб подчеркнул значимость этой награды:
«Эта награда призвана подчеркнуть значение непрерывного совершенствования инновационных подходов в подготовке будущих поколений специалистов, достойных стоять на страже интеллектуального капитала нашей страны».
Коллектив Омского ГАУ поздравляет Людмилу Карповну с высоким признанием и желает ей дальнейших успехов в научной, педагогической и общественной деятельности.