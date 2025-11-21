Овечкин забил в четвертом матче подряд и повторил редкий рекорд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче подряд и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше.
Шайбу Овечкин забросил на первой минуте встречи с «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного первенства. Гол позволил ему продлить личную голевую серию до четырех матчей. Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу игр с заброшенными шайбами подряд в рамках чемпионатов НХЛ среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Такой рекорд ранее оформили канадский хоккеист Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и чех Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13).
Игра завершилась со счетом 4:8 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин оформил хет-трик, забив еще два гола — на 57-й и 58-й минутах матча.
Ранее сообщалось, что российский хоккеист Малкин установил исторический рекорд НХЛ.