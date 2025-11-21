Овечкин забил в четвертом матче подряд и повторил редкий рекорд НХЛ

Шайбу Овечкин забросил на первой минуте встречи с «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного первенства. Гол позволил ему продлить личную голевую серию до четырех матчей. Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу игр с заброшенными шайбами подряд в рамках чемпионатов НХЛ среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Такой рекорд ранее оформили канадский хоккеист Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и чех Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13).