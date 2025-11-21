Ричмонд
+7°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Овечкин забил в четвертом матче подряд и повторил редкий рекорд НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:8 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».

Источник: Аргументы и факты

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче подряд и повторил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше.

Шайбу Овечкин забросил на первой минуте встречи с «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного первенства. Гол позволил ему продлить личную голевую серию до четырех матчей. Овечкин повторил рекорд НХЛ по числу игр с заброшенными шайбами подряд в рамках чемпионатов НХЛ среди игроков в возрасте 40 лет и старше. Такой рекорд ранее оформили канадский хоккеист Дин Прентис (дважды в сезоне-1972/73) и чех Яромир Ягр (дважды в сезоне-2012/13).

Игра завершилась со счетом 4:8 в пользу «Вашингтон Кэпиталз». Овечкин оформил хет-трик, забив еще два гола — на 57-й и 58-й минутах матча.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Малкин установил исторический рекорд НХЛ.