Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями

Дептранс Москвы заявил, что пробки в столице достигли 5 баллов из-за снега.
До конца дня, как предполагают синоптики, снег продолжит идти. Также автолюбителей предупредили о гололедице.
Жителям Москвы, имеющим автомобили, предложили по возможности отказаться от них и воспользоваться городским транспортом. Тех, кто все же будет за рулем, попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть осторожными вблизи тоннелей.
