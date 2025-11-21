Жителям Москвы посоветовали не пользоваться автомобилями

Жителям Москвы, имеющим автомобили, предложили по возможности отказаться от них и воспользоваться городским транспортом. Тех, кто все же будет за рулем, попросили избегать резких маневров, соблюдать дистанцию, скоростной режим и быть осторожными вблизи тоннелей.