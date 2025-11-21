В омской детской больнице провели 10 000 исследований за год с новым томографом

Городская детская клиническая больница № 3 подвела первые итоги работы магнитно-резонансного томографа SIGNA Explorer, приобретенного в 2024 году. Стоимость оборудования экспертного класса превысила 100 млн рублей. Об этом рассказали 21 ноября в минздраве региона.
«Чаще других мы проводим исследования головного мозга, позвоночника. С введением новой системы увеличилось количество областей исследований опорно-двигательного аппарата, органов малого таза у детей и подростков», — пояснила заведующая отделением лучевой диагностики ГДКБ № 3 Александра Зюзько.
Мощный магнит с высокой проводящей способностью обеспечивает исключительную четкость изображения. Широкий спектр клинических приложений позволяет обнаруживать патологии на начальных этапах развития.
Модернизация техники стимулирует профессиональное развитие врачей — местные специалисты освоили передовые методики обследования. Диагностику проводят как стационарным пациентам, так и детям из других медучреждений города.
