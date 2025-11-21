В омской детской больнице провели 10 000 исследований за год с новым томографом

Городская детская клиническая больница № 3 подвела первые итоги работы магнитно-резонансного томографа SIGNA Explorer, приобретенного в 2024 году. Стоимость оборудования экспертного класса превысила 100 млн рублей. Об этом рассказали 21 ноября в минздраве региона.