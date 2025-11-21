В России хотят запретить программы лояльности на маркетплейсах: чего это может коснуться

Крупнейшие российские банки выступили за запрет программ лояльности на маркетплейсах. Руководители Сбера, ВТБ, Т-Банка, Альфа-Банка и Совкомбанка направили соответствующее обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Об этом сообщает ТАСС.
Банкиры предлагают ввести жесткие ограничения для операторов торговых площадок. Они хотят запретить им напрямую или косвенно финансировать скидки для покупателей. Под ограничения могут попасть не только прямые акции, но и бонусные программы, кэшбэк, а также маркетинговые субсидии.
Инициатива допускает исключения для распродаж собственных товаров маркетплейсов и социально значимой продукции. При этом любые скидки не должны быть привязаны к конкретному банку или платежной системе.
Авторы письма ссылаются на международный опыт, в частности, нормативы Европейского союза. Они утверждают, что мировая практика подтверждает необходимость ограничений для подобных рыночных механизмов.
Банкиры уверяют, что их предложение не приведет к росту цен для потребителей. Однако председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов с этим не согласен. Он прогнозирует, что отмена скидок может спровоцировать подорожание товаров на 15−20%.
До этого представители маркетплейсов заявляли о готовности к диалогу с банками без государственного вмешательства. Директор по GR Wildberries Евгений Этин подчеркнул, что регулирование должно быть справедливым для всех участников рынка.
Представитель Ozon Александр Васильев также выразил несогласие с введением нового регулирования. Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина характеризовала подобные скидки как скрытую форму конкурентной борьбы.
Ранее Wildberries и Ozon выполнили рекомендации Федеральной антимонопольной службы. Компании внесли изменения в свои правила для продавцов, как сообщила пресс-служба ведомства.
В ФАС отметили, что маркетплейсы устранили практики, вызывавшие жалобы малого и среднего бизнеса. В частности, Wildberries убрал индекс остатка товара, а Ozon изменил правила обработки возвратов.