В США ученые нашли в океане на глубине 3300 метров загадочную золотую сферу

По словам исследователей, таинственный объект, найденный на глубине в океане, похож на золотой глобус.

Дистанционно управляемый Океаническим агентством США исследовательский робот обнаружил возле побережья Аляски на глубине 3300 метров загадочную золотую сферу, диаметр которой около 10 сантиметров, материал из Origo перевел aif.ru.

По словам ученых, поверхность сферы — гладкая, «мясистая и мягкая наощупь». Кроме того, аппарат обнаружил отверстие сбоку.

Пока исследователи не могут определить, что это за сфера, но, предположительно, она органическая.

Британский глубоководный эколог Керри Хауэлл заявил, что, скорее всего, это остаток от яйца таинственного глубоководного животного. В нем есть дыра, что может указывать на то, что из него что-то вылупилось.

Сейчас сферу доставили на сушу, чтобы провести анализ.

«Пока человечество картографировало лишь 0,001 процента глубоководного дна», — подчеркнул Хауэлл, указав на неизведанность мирового океана.

Ранее ученые обнаружили на Марсе таинственный железный камень.

