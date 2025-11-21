Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Краснодара

Самолеты, летящие в Краснодар, ушли на запасные аэродромы в целях безопасности.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. В связи с этим, четыре рейса, направлявшиеся в столицу Кубани, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на запасные аэродромы перенаправили следующие рейсы:

— самолет авиакомпании «Азимут» из Самарканда — прибыл в Сочи;

— борт авиакомпании Uzbekistan Airlines из Ташкента — прибыл в Сочи;

— рейс авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга — приземлился в Ставрополе;

— самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга — приземлился в Геленджике.

В связи с ограничениями возможны изменения в расписании аэропорта. Речь идет как о рейсах на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуется узнавать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта или через телеграм-бот @AerodinamikaBot. Также об изменениях будут сообщать в авиакомпаниях.