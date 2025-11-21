Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Краснодара

В аэропорту Краснодара ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности полетов. В связи с этим, четыре рейса, направлявшиеся в столицу Кубани, были вынуждены уйти на запасные аэродромы.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, на запасные аэродромы перенаправили следующие рейсы:
— самолет авиакомпании «Азимут» из Самарканда — прибыл в Сочи;
— борт авиакомпании Uzbekistan Airlines из Ташкента — прибыл в Сочи;
— рейс авиакомпании «Победа» из Екатеринбурга — приземлился в Ставрополе;
— самолет «Аэрофлота» из Екатеринбурга — приземлился в Геленджике.
В связи с ограничениями возможны изменения в расписании аэропорта. Речь идет как о рейсах на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуется узнавать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта или через телеграм-бот @AerodinamikaBot. Также об изменениях будут сообщать в авиакомпаниях.