Четыре рейса ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в аэропорту Краснодара

В связи с ограничениями возможны изменения в расписании аэропорта. Речь идет как о рейсах на вылет, так и на прилет. Пассажирам рекомендуется узнавать актуальную информацию о своих рейсах на онлайн-табло аэропорта или через телеграм-бот @AerodinamikaBot. Также об изменениях будут сообщать в авиакомпаниях.