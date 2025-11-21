Поезд Деда Мороза начал путешествие по Хабаровскому краю

На перроне вокзала жителям устроили представление Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники.
Для мальчишек и девчонок состоялась яркая программа с веселыми испытаниями, где смех и радость стали главными героями. А какой восторг вызвал новый вагон Снежной Королевы! Блеск льда, таинственные узоры и ощущение, что ты попал в самое сердце зимней сказки.
Сказочный состав сделает ещё три остановки в Хабаровском крае: в Комсомольске-на-Амуре (22 ноября, с
В Комсомольске-на-Амуре для гостей праздника так же проведут развлекательную программу (0+) на перроне. По заранее приобретенным билетам можно будет посетить передвижную резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.
Напомним, в этом году Всероссийский Дед Мороз и его сказочные помощники уже в пятый раз отправились в путешествие по стране в праздничном составе, специально подготовленном железнодорожниками.
Новогоднее путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде началось с Дальнего Востока, а завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны.