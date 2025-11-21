Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Деда Мороза начал путешествие по Хабаровскому краю

Сегодня первую остановку в регионе передвижная резиденция главного волшебника страны сделала в Хабаровске, сообщает пресс-служба ДВЖД.

Источник: AmurMedia

На перроне вокзала жителям устроили представление Дед Мороз, Снегурочка и их сказочные помощники.

Для мальчишек и девчонок состоялась яркая программа с веселыми испытаниями, где смех и радость стали главными героями. А какой восторг вызвал новый вагон Снежной Королевы! Блеск льда, таинственные узоры и ощущение, что ты попал в самое сердце зимней сказки.

Сказочный состав сделает ещё три остановки в Хабаровском крае: в Комсомольске-на-Амуре (22 ноября, с 10:00—17:00), в Березовом (ст. Постышево, 23 ноября, с 10:00—11:30) и в Новом Ургале (23 ноября, с 18:50—20:20).

В Комсомольске-на-Амуре для гостей праздника так же проведут развлекательную программу (0+) на перроне. По заранее приобретенным билетам можно будет посетить передвижную резиденцию Деда Мороза или кукольный театр.

Напомним, в этом году Всероссийский Дед Мороз и его сказочные помощники уже в пятый раз отправились в путешествие по стране в праздничном составе, специально подготовленном железнодорожниками.

Новогоднее путешествие Деда Мороза на его волшебном поезде началось с Дальнего Востока, а завершится 11 января в Великом Устюге. Всего он проедет более 20 тыс. км и посетит 70 городов Дальнего Востока, Сибири, Урала, Севера и Европейской части страны.