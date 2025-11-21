Мошенничество на фоне «Черной пятницы» выросло на 10%: аферисты переходят на персональные атаки

С приближением «Черной пятницы» и сезона распродаж эксперты фиксируют рост целевых мошеннических атак, сменивших массовые рассылки. Об этом сообщают аналитики Почты Mail совместно с МегаФоном.
Аналитики отмечают, что мошенники теперь чаще нацеливаются на конкретных жертв, используя персонализированные схемы обмана. В Почте Mail уточнила, что фишинговая активность выросла на 10% по сравнению с прошлым годом. В топ схем входят «розыгрыши от маркетплейсов», фейковые реферальные ссылки и копии популярных интернет-магазинов.
«Сегодня ключевая ставка делается на тонкую сегментацию жертв и персонализированные сценарии обмана. В целом рынок мошенничества становится более избирательным и технологичным», — отметил руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков.
Эксперты МегаФон указывают на рост телефонного мошенничества и фишинга с поддельными страницами, имитирующими акции известных брендов. При этом количество заблокированных звонков сократилось более чем на 50% по сравнению с октябрем 2024 года. Однако увеличились схемы, побуждающие жертву самой выходить на связь с мошенниками.
По данным «Лаборатории Касперского», в октябре 2025 года спам на тему «Черной пятницы» вырос почти в 9 раз относительно прошлого года. Старший спам-аналитик Анна Лазаричева отметила, что злоумышленники постоянно меняют текст, ссылки и метод доставки, чтобы обойти защиту. Пользователям советуют не открывать письма и ссылки от неизвестных отправителей.