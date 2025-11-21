Мошенничество на фоне «Черной пятницы» выросло на 10%: аферисты переходят на персональные атаки

Эксперты МегаФон указывают на рост телефонного мошенничества и фишинга с поддельными страницами, имитирующими акции известных брендов. При этом количество заблокированных звонков сократилось более чем на 50% по сравнению с октябрем 2024 года. Однако увеличились схемы, побуждающие жертву самой выходить на связь с мошенниками.