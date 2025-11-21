В США решили отказаться от ненависти к свастике: как это объясняют

Береговая охрана США исключила свастику из списка символов ненависти согласно новой внутренней политике. Вместо этого нацистская символика теперь классифицируется лишь как «потенциально вызывающая разногласия». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на внутренние документы ведомства.
Новые правила, которые вступят в силу 15 декабря, также понизили статус петли и флага Конфедерации. При этом демонстрация последнего по-прежнему остается под запретом для военнослужащих.
Изменения были инициированы для приведения политики в соответствие с требованиями администрации Трампа. Пресс-секретарь Береговой охраны Дженнифер Плозай заявила, что служба не согласна с выводами издания. Она отметила, что формулировки в документах будут пересмотрены.
Исполняющий обязанности коменданта адмирал Кевин Ландий в своем письме сотрудникам назвал эти символы запрещенными. Он подтвердил, что они нарушают основные ценности службы, но новая политика упрощает административные требования.
Ранее ВВС Финляндии решили убрать свастики с флагов своих подразделений. Причиной подобных изменений назвали внешнее давление, поскольку летчики сталкивались с неловкими ситуациями при встрече с коллегами из других стран.