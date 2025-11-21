Ричмонд
В Ростовской области полиция начала проверку после драки в компьютерном клубе

Детали драки в компьютерном клубе выяснили донские полицейские.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Аксайском районе Ростовской области не было массовой драки в компьютерном клубе. На самом деле в конфликте участвовали только два человека, сообщили в ГУ МВД России по региону.

— Информация соцсетей о массовой драке не соответствует действительности. Конфликт с потасовкой произошел между администратором компьютерного клуба и посетителем, — прокомментировали в полиции.

Известно, что после случившегося администратор клуба написал заявление в МВД, сообщив о материальном ущербе. Сейчас правоохранители проводят проверку.

