В Ростовской области полиция начала проверку после драки в компьютерном клубе

В Аксайском районе Ростовской области не было массовой драки в компьютерном клубе. На самом деле в конфликте участвовали только два человека, сообщили в ГУ МВД России по региону.
— Информация соцсетей о массовой драке не соответствует действительности. Конфликт с потасовкой произошел между администратором компьютерного клуба и посетителем, — прокомментировали в полиции.
Известно, что после случившегося администратор клуба написал заявление в МВД, сообщив о материальном ущербе. Сейчас правоохранители проводят проверку.
