"В столовой не ем: как питаются вахтовички на объектах в ЯНАО. Фото

«На объекте у нас есть магазин, но в нем кроме энергетиков и сухариков нет ничего. Закупиться продуктами — это целый квест. Во-первых, мы живем на объекте, куда не вызвать местное такси — тут проезд запрещен для гражданских. Проезжает только спецтехника, и все работники как выезжают, так и заезжают только по пропускам. До ближайшего магазина ехать минут 30−40. И так как местная “Пятерочка” — это единственный продуктовый магазин, она всегда переполнена», — рассказывает девушка.