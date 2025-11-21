В Башкирии законодательно защитят религиозные символы

На заседании Государственного Собрания Башкирии планируют рассмотреть законопроект, который установит правовую защиту для религиозных символов. Документ предполагает внесение изменений в действующий закон «О свободе совести и вероисповедания в Республике Башкортостан».
Как пояснили в Курултае, новой нормой будет запрещено убирать религиозные символы с фотографий и других изображений объектов культурного наследия или культовых сооружений, если эти символы являются их неотъемлемой частью. Принятие такого закона создаст дополнительные правовые механизмы для сохранения историко-культурного наследия народов республики.
Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что этот законопроект направлен против практики удаления православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов в средствах массовой информации, рекламе и публичном пространстве. Он подчеркнул, что подобные действия затрагивают чувства не только верующих людей, но и всех, кто ценит культурные традиции.
По словам Толкачева, уважительное отношение к религиозной символике будет содействовать укреплению взаимопонимания между представителями разных конфессий, сохранению общественного согласия и традиционных духовно-нравственных ценностей, которые объединяют все народы Башкортостана.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.