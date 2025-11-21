В Башкирии законодательно защитят религиозные символы

Спикер парламента Константин Толкачев отметил, что этот законопроект направлен против практики удаления православных крестов, мусульманских полумесяцев и других религиозных символов в средствах массовой информации, рекламе и публичном пространстве. Он подчеркнул, что подобные действия затрагивают чувства не только верующих людей, но и всех, кто ценит культурные традиции.