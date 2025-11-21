Ричмонд
В Усть-Куте простятся в Александром Найфером, который погиб в зоне СВО

Александра не стало 11 августа 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усть-Куте простятся с Александром Найфером, который погиб в зоне специальной военной операции. Как рассказали КП-Иркутск в городской администрации, бойца не стало в возрасте 30 лет.

— Александра не стало 11 августа 2025 года во время выполнения боевых задач, — пояснили в пресс-службе администрации Усть-Кута.

Родные и друзья проводят Александра Найфера в последний путь 22 ноября в ритуальном зале по адресу: улица Высоцкого, 22 в 12:00. Военнослужащего захоронят на аллее Героев, погибших в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец Валерий Тимохов из Слюдянки героически погиб в зоне СВО.