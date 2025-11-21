ВЦИОМ: Уровень доверия Владимиру Путину вырос до 78,7%

Уровень доверия Владимиру Путину за неделю с 10 по 16 ноября вырос на 0,9 процентного пункта, достигнув показателя 78,7%. Об этом говорится в последнем исследовании Аналитического центра ВЦИОМ.
Одобрение деятельности президента за аналогичный период также продемонстрировало положительную динамику достигнув 75,4%. ВЦИОМ отмечает рост показателей и у других представителей власти: рейтинг доверия премьер-министру Михаилу Мишустину поднялся на 0,8 процентного пункта до 59,1%.
Одобрение работы правительства России показало значительный прирост — на 1,1 процентного пункта до 48,1%. Деятельность кабинета министров положительно оценили почти половина опрошенных россиян.
Исследование проводилось с 10 по 16 ноября 2025 года методом телефонного интервью. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Выборка формировалась по случайно отобранным мобильным номерам.
Немногим ранее Аналитический центр ВЦИОМ выяснил отношение россиян к ограничению доступа к иностранным сервисам. Оказалось, что подобные меры поддерживают четверть (24%) опрошенных.