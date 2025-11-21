В России обнаружен вид животного, которого ранее «не существовало»

Ранее вид был включен в Красную книгу СССР, однако доказательств его присутствия на территории страны не было. На протяжении десятилетий находки «бугорчатых лягушек» оказывались ошибочной идентификацией других видов — чернопятнистой лягушки и дальневосточной жабы. Результаты нового исследования будут опубликованы в журнале Russian Journal of Herpetology.