В России выросло число многодетных семей

«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей. И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч», — сказал Котяков в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме.