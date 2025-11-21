В России выросло число многодетных семей

КРАСНОЯРСК, 21 ноя — РИА Новости. Количество многодетных семей в России с начала 2025 года выросло более чем на 8% и достигло 3,9 миллиона, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«Сегодня в России примерно 3,9 миллиона многодетных семей. И также мы видим, что количество детей, которые воспитываются в этих семьях, у нас растет. Буквально недавно количество детей в многодетных семьях было 8,9 миллиона, по итогам 10 месяцев это уже 9,2 миллиона. То есть, прирост почти 300 тысяч», — сказал Котяков в ходе выступления на Красноярском демографическом форуме.
Красноярский демографический форум проходит 21 ноября в городе Красноярске. Форум стал площадкой для обсуждения регионами страны вопросов народосбережения в России, стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.