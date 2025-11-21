В Таиланде высказались о версии побега Усольцевых из России в их страну

В Таиланде оценили версию побега Усольцевых в их страну. Об этом пишет aif.ru.
Лидер групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала изданию о возможном побеге Усольцевых в Таиланд.
«Наверное, это возможно, уехать в Таиланд и затеряться, если у них “левые” документы есть. Но нужно выяснить, бывали ли они раньше в Таиланде и в каком году. Сейчас в Таиланде по отпечаткам пальцев идентифицируют всех, кто проходит таможенный контроль. И если они летели по одним документам в прошлый раз и сдали “пальчики”, а сейчас попытаются попасть по другим, их сразу задержат с фальшивыми паспортами», — объяснила Шерстобаева.
Таким образом, практически невозможно въехать в Таиланд по поддельным документам, если бывал в этой стране ранее.
Сергей Усольцев в 2015 году в интервью рассуждал о возможности уехать в Таиланд.
Напомним, что Усольцевы пропали 28 сентября в районе поселка Кутурчин Красноярского края. Они отправились в поход к скале Буратинка и исчезли. Найден лишь автомобиль, в котором они приехали. Машина зарегистрирована на фирму главы семейства. В бардачке было 300 тысяч рублей, о чем стало известно спустя полтора месяца.
Следствие полагает, что с Усольцевыми произошел несчастный случай. Версия побега всерьез не рассматривается.
