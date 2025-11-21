Еще 8 фермеров получат гранты на развитие хозяйств в Подмосковье

Обладателями грантов на создание и развитие хозяйств в Подмосковье станут еще восемь фермеров. Данная мера поддержки предоставляется в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Претендовать на получение субсидий могли как зарегистрированные предприятия, так и те, кто только собирается открыть свое дело. По итогам отбора гранты получили фермеры с проектами в Можайске, Серпухове, поселках Шаховская и Серебряные Пруды. Выделенные средства фермеры направят на развитие плодовых питомников, пчеловодства, животноводства и овцеводства.
Грант «Агростартап» покрывает до 90% затрат на запуск или расширение хозяйства. Средства можно потратить на закупку земель, строительство, реконструкцию, технику и многое другое. Узнать о мерах поддержки фермеров можно по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.