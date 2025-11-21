Еще 8 фермеров получат гранты на развитие хозяйств в Подмосковье

Претендовать на получение субсидий могли как зарегистрированные предприятия, так и те, кто только собирается открыть свое дело. По итогам отбора гранты получили фермеры с проектами в Можайске, Серпухове, поселках Шаховская и Серебряные Пруды. Выделенные средства фермеры направят на развитие плодовых питомников, пчеловодства, животноводства и овцеводства.