Новое общественное пространство появится в Белгороде

Центр досуга в районе Крейда в Белгороде обновят по нацпроекту «Семья». Новое пространство будет ориентировано на жителей всех возрастов, сообщили в правительстве Белгородской области.
Дизайн центра разрабатывает белгородский архитектор, который планирует гармонично вписать отремонтированное здание в исторический облик района. В пространство войдут творческие студии, коворкинг, кафе и лекторий. Планируется также создать арт-объект, посвященный меловым традициям Крейды.
На данный момент завершен демонтаж здания, идут отделочные работы и прокладка коммуникаций. На объекте задействованы 10 человек. Готовность проекта составляет 15%, а его реализация рассчитана на 2 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.