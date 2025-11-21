На видимую сторону Солнца выходят два новых активных центра

«На левом восточном краю Солнца наблюдается выход на обращенную к Земле сторону двух новых, довольно крупных, центров активности. Чисто визуально наблюдающийся видеоряд не может не вызывать ассоциаций с первой половиной ноября, когда к Земле также неспешно выходила похожая пара, получившая впоследствии номера 4274 и 4275, которая потом трясла Землю почти десять дней. Новые центры показывают умеренную активность, и на данный момент еще ни разу не пробили даже порог вспышек M, не говоря уже о высшем балле X», — говорится в сообщении.