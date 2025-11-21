В Ростовской области 200 домов остались без электричества после атаки БПЛА

В Чертковском районе Ростовской области обломки БПЛА повредили опору ЛЭП, и после этого без электричества остались более 200 домов. Инцидент случился около полуночи, к утру подключение восстановили. Об этом 21 ноября сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
— Ночью была повреждена опора ЛЭП возле хутора Нагибин. Возникший на месте пожар оперативно потушили на площади в 4 кв. метра. Подачу электроэнергии к утру восстановили. Информация о последствиях на земле будет уточняться, — прокомментировал в своем телеграм-канале Юрий Слюсарь.
Добавим, по информации главы региона, воздушную атаку в течение прошедшей ночи отразили в Чертковском, Шолоховском и Тацинском районах. По данным Минобороны России, всего ликвидировали семь БПЛА.
