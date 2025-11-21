В Нижнем Тагиле построят новую котельную для станции водоподготовки «Южная»

Строительство новой модульной котельной для станции водоподготовки «Южная» началось в поселке Черноисточинск — юго-западном спутнике города Нижнего Тагила в Свердловской области. Возведение гидротехнического сооружения соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в городской администрации.
Котельная мощностью 4 мегаватта будет обеспечивать теплом не только станцию водоподготовки, но и здания гидроузла, а также близлежащий жилой дом. Подрядная организация уже установила основные блоки на фундамент и приступила к монтажу оборудования внутри помещения. Также завершена сборка металлоконструкций дымовой трубы. Специалисты параллельно прокладывают тепловые сети — одна линия будет подключена к станции водоподготовки, другая — к объектам гидроузла.
«Для отопления станции водоподготовки нужны большие мощности, поэтому мы ведем это строительство. Рассчитываем, что данный объект будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Подрядчик, определенный с помощью конкурсных процедур, выполняет все работы в соответствии с графиком», — подчеркнул заместитель главы города по городскому хозяйству Егор Копысов.
Мощность станции «Южная» составит 100 тысяч кубометров в сутки, что поможет обеспечить питьевой водой более 200 тысяч тагильчан.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.