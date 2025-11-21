В Нижнем Тагиле построят новую котельную для станции водоподготовки «Южная»

Котельная мощностью 4 мегаватта будет обеспечивать теплом не только станцию водоподготовки, но и здания гидроузла, а также близлежащий жилой дом. Подрядная организация уже установила основные блоки на фундамент и приступила к монтажу оборудования внутри помещения. Также завершена сборка металлоконструкций дымовой трубы. Специалисты параллельно прокладывают тепловые сети — одна линия будет подключена к станции водоподготовки, другая — к объектам гидроузла.