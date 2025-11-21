Выпускник ОмГУ возглавил ижевский технический университет

Писарев окончил ОмГУ в 2004 году по специальности «Фундаментальная радиофизика и физическая электроника». За время профессиональной деятельности он занимал руководящие позиции в Томском политехническом университете и Тюменском госуниверситете, где курировал направление технологического развития. Михаил Писарев опубликовал 45 статей о разработках и обустройстве нефтяных и газовых месторождений.