Выпускник ОмГУ возглавил ижевский технический университет

21 ноября и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт сообщил, что выпускник Омского госуниверситета Михаил Писарев возглавил Ижевский государственный технический университет. Карьерный путь 45-летнего специалиста начался в 1999 году с должности лаборанта-программиста.
«Особенно ценно, что выпускники ОмГУ занимают ключевые позиции в разных сферах, в том числе в системе высшего образования. Это подтверждает высокое качество образования, которое дает наш университет. Желаю Михаилу Олеговичу успехов в развитии вуза!», — сказал Иван Кротт.
Писарев окончил ОмГУ в 2004 году по специальности «Фундаментальная радиофизика и физическая электроника». За время профессиональной деятельности он занимал руководящие позиции в Томском политехническом университете и Тюменском госуниверситете, где курировал направление технологического развития. Михаил Писарев опубликовал 45 статей о разработках и обустройстве нефтяных и газовых месторождений.
Назначение омича состоялось в рамках кадровых ротаций в системе высшего образования России.
