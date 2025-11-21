Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Выпускник ОмГУ возглавил ижевский технический университет

Михаил Писарев прошел путь от лаборанта-программиста до ректора крупного вуза.

Источник: Комсомольская правда

21 ноября и.о. ректора ОмГУ Иван Кротт сообщил, что выпускник Омского госуниверситета Михаил Писарев возглавил Ижевский государственный технический университет. Карьерный путь 45-летнего специалиста начался в 1999 году с должности лаборанта-программиста.

«Особенно ценно, что выпускники ОмГУ занимают ключевые позиции в разных сферах, в том числе в системе высшего образования. Это подтверждает высокое качество образования, которое дает наш университет. Желаю Михаилу Олеговичу успехов в развитии вуза!», — сказал Иван Кротт.

Писарев окончил ОмГУ в 2004 году по специальности «Фундаментальная радиофизика и физическая электроника». За время профессиональной деятельности он занимал руководящие позиции в Томском политехническом университете и Тюменском госуниверситете, где курировал направление технологического развития. Михаил Писарев опубликовал 45 статей о разработках и обустройстве нефтяных и газовых месторождений.

Назначение омича состоялось в рамках кадровых ротаций в системе высшего образования России.

Ранее мы сообщили, что председатель СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после жалобы сироты из Омска.