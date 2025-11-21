В Иркутской области стартовала акция «Елка желаний»

Иркутская область, НИА-Байкал — В преддверии новогодних праздников Движение Первых при поддержке Росмолодежи дает старт Всероссийской акции «Елка желаний».
С 20 ноября дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут загадать заветное новогоднее желание, которое исполнят неравнодушные жители со всей страны. Стать частью праздника и совершить настоящее чудо для ребенка может любой желающий. Для этого нужно зайти на официальный сайт елкажеланий.рф до 28 февраля, выбрать желание и стать его исполнителем.
Акция «Елка желаний», которая проводится с 2018 года при поддержке Росмолодежь. Добро, объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. За это время было исполнено более 320 тыс. детских новогодних желаний. Ежегодно к акции присоединяется Президент России Владимир Путин.
Неравнодушные жители Иркутской области также принимают активное участие, в том числе — Губернатор Приангарья Игорь Кобзев. В прошлом году он исполнил мечты двух детей. Богдан из города Кировска (ЛНР) получил велосипед, а трехлетний Хабиб, живущий в одном из соцучреждений областного центра, — самокат. «Мы видим, с какой душевной теплотой жители Иркутской области участвуют в “Елке желаний”. Для многих — это не просто акция, а важная часть предновогоднего настроения, шанс вместе творить добро», — отметил Игорь Кобзев.
Как сообщает пресс-служба Правительства региона, присоединиться к проекту можно в одной из трех ролей: мечтатель — ребенок, который загадывает желание; исполнитель — дарит подарок и воплощает мечту в жизнь, волонтер — помогает организаторам в проведении акции. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно: дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, дети-сироты, а также жители новых регионов. Заключительный день подачи заявок для мечтателей на сайте елкажеланий.рф — 20 декабря. В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. К материальным относятся развивающие материалы, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, одежда. К нематериальным — возможность попробовать себя в профессии (например, стать машинистом поезда, отправиться в поездку, встретиться с известным человеком).
Подарок-сюрприз предусматривает возможность исполнителю самостоятельно выбрать подарок, основываясь на интересах и увлечениях ребенка. Акция проходит как онлайн, так и в офлайн-формате: специальные открытки с желаниями развешивают на новогодних елках в публичных местах, где любой прохожий может снять открытку и исполнить мечту.5 декабря — старт реализации желаний и запуск виртуальной «Елки желаний» и установка офлайн-елок. Итоги акции будут подведены 28 февраля 2026 года.
В этом году география акции расширяется за счет специальных региональных проектов. Так, в Иркутской области в рамках «Елки желаний» стартует акция «Праздник на стол». Ее цель — обеспечить продовольственную поддержку детям из малообеспеченных семей и подарить им главный атрибут Нового года — праздничный стол, за которым собирается вся семья. Сделать благотворительное пожертвование можно на официальном сайте праздникнастол.рф в период с 20 ноября по 25 декабря 2025 года.