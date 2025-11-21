В Иркутской области стартовала акция «Елка желаний»

Как сообщает пресс-служба Правительства региона, присоединиться к проекту можно в одной из трех ролей: мечтатель — ребенок, который загадывает желание; исполнитель — дарит подарок и воплощает мечту в жизнь, волонтер — помогает организаторам в проведении акции. В акции участвуют дети в возрасте от 3 до 17 лет включительно: дети участников СВО, ребята с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, дети-сироты, а также жители новых регионов. Заключительный день подачи заявок для мечтателей на сайте елкажеланий.рф — 20 декабря. В акции предусмотрено три вида желаний — материальные, нематериальные и подарок-сюрприз. К материальным относятся развивающие материалы, книги, товары для хобби, музыкальные инструменты, спортивный инвентарь, игрушки, одежда. К нематериальным — возможность попробовать себя в профессии (например, стать машинистом поезда, отправиться в поездку, встретиться с известным человеком).