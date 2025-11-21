Иркутская область вошла в пятерку регионов СФО по цене на АИ-98

Иркутская область вошла в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наиболее высокими ценами на бензин марки АИ-98. Как стало известно из данных Росстата, на 17 ноября 2025 года стоимость литра топлива достигла отметки в 90,15 рубля. Этот показатель делает его самым дорогим среди всех регионов Сибири.
Для сравнения, в Республике Тыва бензин АИ-98 оценивается в 89,71 рубль, в Республике Хакасия — 88,07 рублей, а в Красноярском крае — 86,19 рублей.
Средняя стоимость литра бензина в Сибирском федеральном округе равна 65,35 рублям. Так, средняя цена бензина в Приангарье достигла отметки в 67,78 рубля за литр. Стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 установилась на уровне 65,43 рубля.
