Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иркутская область вошла в пятерку регионов СФО по цене на АИ-98

Стоимость литра топлива достигла отметки в 90,15 рубля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Иркутская область вошла в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наиболее высокими ценами на бензин марки АИ-98. Как стало известно из данных Росстата, на 17 ноября 2025 года стоимость литра топлива достигла отметки в 90,15 рубля. Этот показатель делает его самым дорогим среди всех регионов Сибири.

Для сравнения, в Республике Тыва бензин АИ-98 оценивается в 89,71 рубль, в Республике Хакасия — 88,07 рублей, а в Красноярском крае — 86,19 рублей.

Средняя стоимость литра бензина в Сибирском федеральном округе равна 65,35 рублям. Так, средняя цена бензина в Приангарье достигла отметки в 67,78 рубля за литр. Стоимость автомобильного бензина марки АИ-92 установилась на уровне 65,43 рубля.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Усть-Илимском районе ограничили движение транспорта.