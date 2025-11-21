Иркутская область вошла в пятерку регионов СФО по цене на АИ-98

Иркутская область вошла в пятерку регионов Сибирского федерального округа с наиболее высокими ценами на бензин марки АИ-98. Как стало известно из данных Росстата, на 17 ноября 2025 года стоимость литра топлива достигла отметки в 90,15 рубля. Этот показатель делает его самым дорогим среди всех регионов Сибири.