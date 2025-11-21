Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичи возмутились резким подорожанием билетов в резиденцию Деда Мороза

В этом году стоимость взрослого билета выросла.

Источник: Аргументы и факты

Жители Омска выразили недовольство значительным повышением цен на посещение Сибирских владений Деда Мороза в Большеречье.

В этом году стоимость взрослого билета выросла с 800 до 2000 рублей, детского — с 700 до 1500 рублей, а за малышей до 3 лет теперь нужно платить 150 рублей, хотя раньше для них вход был бесплатным. Представители музея-заповедника «Старина Сибирская» объяснили подорожание увеличением расходов на электроэнергию, отопление, материалы для декораций и обеспечение безопасности мероприятия.

Ранее мы сообщали, что Омск присоединится к всероссийской акции «АвтоЁлка-2026».