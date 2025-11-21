Омичи возмутились резким подорожанием билетов в резиденцию Деда Мороза

В этом году стоимость взрослого билета выросла с 800 до 2000 рублей, детского — с 700 до 1500 рублей, а за малышей до 3 лет теперь нужно платить 150 рублей, хотя раньше для них вход был бесплатным. Представители музея-заповедника «Старина Сибирская» объяснили подорожание увеличением расходов на электроэнергию, отопление, материалы для декораций и обеспечение безопасности мероприятия.