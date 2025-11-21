Экс-глава района в Новосибирской области обвиняется в хищении 8 млн рублей

По версии следствия, в 2020 году между Министерством ЖКХ и энергетики НСО и администрацией Каргатского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области». Администрация района в лице обвиняемого заключила муниципальный контракт с подрядной организацией.