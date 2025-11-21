Ричмонд
Экс-глава района в Новосибирской области обвиняется в хищении 8 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области контролирует расследование уголовного дела о хищении почти 8 млн рублей бюджетных средств.

Источник: Freepik

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбуждено следователем СО СУ СК России по НСО в отношении бывшего главы Каргатского района. Он обвиняется по части 2 статьи 285 УК РФ («Использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы»).

По версии следствия, в 2020 году между Министерством ЖКХ и энергетики НСО и администрацией Каргатского района было заключено соглашение о предоставлении субсидии на реализацию госпрограммы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления Новосибирской области». Администрация района в лице обвиняемого заключила муниципальный контракт с подрядной организацией.

Бывший глава не организовал прохождение проектно-сметной документации по объекту необходимых государственных экспертиз, что привело к выявлению недостатков при её реализации. Это существенно нарушило права и законные интересы граждан Каргатского района и прилегающих территорий, а также государства.

В результате действий обвиняемого бюджету района и области был причинён ущерб почти на 8 млн рублей. Расследование находится на контроле прокуратуры.