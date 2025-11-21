Астанчане остались без лекарств во время небывалой вспышки ОРВИ

Обход аптек: поиск лекарств ночью.
20 ноября в 22:00 корреспондент «Курсива» обошла аптеки в районе ЕНУ, чтобы проверить наличие самых востребованных препаратов. Выяснилось, что жителям столицы по-прежнему нелегко найти противовирусные с действующим веществом осельтамивир и детские формы жаропонижающих.
«Нам “Флукап” тоже прописали, но его нет здесь нигде. Смысл прописывать то, чего нет. Я не понимаю, там дураки какие-то сидят или что?» — сказала женщина в очереди, не отрываясь от телефона, когда очередной посетитель аптеки спросила у фармацевта о наличии этого лекарства.
Позже она объяснила, что уже несколько часов не может сбить температуру у сына, поэтому списалась со знакомым врачом. Он посоветовал купить другой препарат и в тот момент объяснял план приема и дозировку.
Этого лекарства, действительно, не было в наличии ни в одной офлайн-аптеке на районе. В двух из них сразу у входа сообщали, что «Флукапа» нет и аналогов тоже, а когда появятся — неизвестно. Фармацевт одной из них предложила съездить за аналогом в другую аптеку этой же сети, на проспект Момышулы.
«Сейчас назначают по протоколу именно “Флукап”, потому что штамм гриппа, который циркулирует, чувствителен к осельтамивиру. Сегодня утром завезли десять упаковок — к вечеру не осталось ни одной. Вообще, на наши склады он начал поступать вчера-сегодня, поэтому, надеюсь, что скоро еще развозка будет», — объяснила она.
Онлайн-поиск vs реальность.
По данным онлайн базы i-teka.kz (вечером 20 ноября), противовирусный препарат «Флукап» был в 19 аптеках столицы, 18 из которых принадлежат одной компании. Средняя цена — от 3 060 до 3 390 тенге. То есть формально лекарство в Астане «есть», но пока только в пределах одной аптечной сети.
Также в онлайн-базе есть 18 наименований лекарств, где действующим веществом является осельтамивир, включая аналоги («Селтавир», «Флувир», «Тамифлю» и прочие). Цены колеблются от 3 600 до 10 500 тенге, а наличие — от одной до 80 аптек.
На практике же далеко не все желающие могут успеть приобрести самые популярные из них. По словам фармацевтов, база i-teka обновляется примерно раз в сутки, поэтому информация о наличии может отставать от реальности. Ведь востребованные препараты к вечеру уже раскупают.
Сотрудники аптек советуют сразу звонить в указанные филиалы и просить отложить упаковку, если она числится в наличии. В противном случае велика вероятность приехать и обнаружить пустую полку, даже если в базе значилось обратное.
Сложнее всего — с детскими и недорогими лекарствами.
Наиболее острый дефицит наблюдается среди детских форм жаропонижающих — сиропов и суспензий. Детский «Нурофен» и «Ибупрофен» оказался в наличии в нескольких аптеках на районе, но не во всех дозировках и объемах. По i-teka.kz — «Антигриппин детский № 30» полностью отсутствует в столице, а версия № 10 встречается лишь в трех — по цене от 1 860 до 3 260 тенге.
Несколько посетителей аптек в разговорах также пожаловались, что привычные простые препараты — типа аспирина и парацетамола в дешевых бумажных упаковках — существенно подорожали или «пропали», а им на смену в продаже — только дорогие аналоги, либо комбинированные лекарства.
На это фармацевты отвечают, что часть дешевых препаратов быстро раскупают. По всей видимости, система дистрибуции дает сбои под напором ажиотажного спроса. Даже при наличии товара на складах конечному покупателю он недоступен в моменте.
Что говорят в Минздраве.
Замглавы Комитета медицинского и фармацевтического контроля Гаухар Раймкулова в интервью «Курсиву» сообщила, что ситуация с лекарственным обеспечением в Астане постепенно стабилизируется. По ее словам, дефицит противовирусных средств идет на спад, а ассортимент детских жаропонижающих препаратов расширяется.
«Сейчас все основные противовирусные препараты уже есть в аптеках. Мы ежедневно проводим мониторинг, и могу сказать, что парацетамол- или ибупрофен-содержащие лекарства, а также комбинации с ними представлены практически во всех аптеках. Наполняемость идет, как такового дефицита уже нет», — отметила Раймкулова.
Почему на складах есть — а в аптеке нет.
По ее данным, на складах остаются десятки тысяч упаковок противовирусных препаратов, в том числе «Флукап» в таблетках и суспензии.
«Если брать препараты “Флукап”, то в остатках — около 38 тысяч упаковок суспензии и свыше 33 тысяч упаковок таблеток. Мы отработали с крупными дистрибьюторами и согласовали план поставок. Компании уже начали отгрузку, а производитель сообщил о скором поступлении из Индии новой партии», — добавила она.
Задержки с появлением некоторых лекарств на полках аптек и онлайн-каталогах, по ее словам, связаны именно с логистикой и оформлением партий.
«Да, действительно, прежде чем препарат появится в продаже, аптека должна принять поставку, оформить документы и внести позиции в систему. Поэтому все обновляются с небольшой задержкой», — пояснила она.
Что происходит с ценами.
Ажиотаж вокруг медикаментов обнажил еще одну проблему — разброс цен на одни и те же лекарства в разных аптеках может доходить до несколько тысяч тенге. К примеру, обычный аспирин в Астане стоит от 176 тенге до 2 650 тенге, парацетамол — можно найти и за 40 тенге (штучно), и за 2 000−2 500 тенге, а «Антигриппин», в зависимости от разновидности, продается по цене от 580 тенге до 9 500 тенге.
Дело в том, что с 2024 года в правительстве отменили госрегулирование цен на безрецептурные препараты. Теперь стоимость таких лекарств определяет только рынок — спрос, предложение и аппетиты дистрибьюторов. По словам Раймкуловой, разброс цен на аспирин, парацетамол и прочие связан с рыночными механизмами и конкуренцией.
«На такие лекарства государство не устанавливает предельные цены. Их стоимость зависит от самого рынка — тут аптеки сами устанавливают цены»", — объяснила она.
Один из способов повлиять на ситуацию — сознательно покупать лекарства там, где они дешевле. Это стимулирует конкуренцию и может заставить аптеки пересматривать ценовую политику. Пока же спрос опережает поставки, а покупатели сталкиваются с временным дефицитом, в Минздраве советуют смотреть на действующее вещество в препарате и выбирать аналоги.
«Если не удается найти выписанные врачом препараты, можно выбрать аналоги с тем же действующим веществом. Мы рекомендуем консультироваться с фармацевтами и обращать внимание на цены — они могут варьироваться», — добавила Раймкулова.
Контекст: почему это важно.
Ранее «Курсив» писал, что в Астане зафиксирован один из самых резких всплесков ОРВИ и гриппа по республике. За неделю в столице зарегистрировано более 23 тыс. случаев — в полтора раза больше, чем неделей ранее. Около 60% заболевших — дети до 14 лет.
В целом по Казахстану за последнюю неделю ОРВИ заболели 183 тыс. человек. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого эпидсезона 2024−2025 годов. Лабораторно подтверждено, что в стране циркулирует вирус гриппа A (H3N2), смертельно опасный для детей и беременных, а также отдельные случаи COVID-19.
С 19 ноября в столице действуют ограничения на массовые мероприятия, а по всей республике школьники тысячами переходят на онлайн-обучение.