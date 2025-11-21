Астанчане остались без лекарств во время небывалой вспышки ОРВИ

Этого лекарства, действительно, не было в наличии ни в одной офлайн-аптеке на районе. В двух из них сразу у входа сообщали, что «Флукапа» нет и аналогов тоже, а когда появятся — неизвестно. Фармацевт одной из них предложила съездить за аналогом в другую аптеку этой же сети, на проспект Момышулы.