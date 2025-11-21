Пенсионерам начнут выдавать новые удостоверения

Этот документ станет альтернативой традиционному пластиковому удостоверению, сообщает ИА DEITA.RU.
Основное преимущество нововведения заключается в удобстве и простоте использования: чтобы получить такое цифровое удостоверение, пенсионерам не нужно подавать никаких заявлений или обращаться с дополнительными просьбами.
На практике всё гораздо проще. Если человек уже является пенсионером, QR-код, символизирующий его статус, появляется автоматически в его личном кабинете на портале «Госуслуги».
Процесс автоматизации означает, что никаких дополнительных действий со стороны граждан не требуется — это делается в автоматическом режиме. Для тех, кто только получает статус пенсионера, QR-код формируется автоматически в течение десяти дней после назначения пенсии, что обеспечивает быстрое и удобное оформление.
Представитель социального фонда Сергей Чирков отметил, что электронное удостоверение — это современное решение, которое избавляет пенсионеров от необходимости носить с собой пластиковые карточки.
Теперь, просто зайдя на сайт «Госуслуги», человек может подтвердить свой пенсионный статус и воспользоваться льготами в любой момент. Более того, QR-код невозможно потерять или забыть — он всегда доступен в личном кабинете мобильного телефона или компьютера.
Стоит подчеркнуть, что ранее выданные пластиковые удостоверения остаются действующими и не требуют замены. Те, кто по каким-либо причинам предпочитают продолжать пользоваться привычным документом, могут оформить его в клиентской службе Социального фонда или МФЦ, словно и раньше.