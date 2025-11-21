Пенсионерам начнут выдавать новые удостоверения

Теперь, просто зайдя на сайт «Госуслуги», человек может подтвердить свой пенсионный статус и воспользоваться льготами в любой момент. Более того, QR-код невозможно потерять или забыть — он всегда доступен в личном кабинете мобильного телефона или компьютера.