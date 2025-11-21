Законодательное Собрание Красноярского края рассмотрело 70 вопросов: ключевые — региональный бюджет и налогообложение

Также с 1 января 2026 года ежемесячная выплата работникам бюджетной сферы увеличится более чем на четыре тысячи рублей. С учетом районных коэффициентов и «северной» надбавки прирост заработной платы составит от 7 448 рублей для работников центральных и южных территорий до 12 103 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе. Для работников, получающих зарплату на уровне МРОТ, ее размер составит от 43 349 рублей — по центральным и южным территориям края до 70 442 рублей — в городском округе город Норильск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе.