Законодательное Собрание Красноярского края рассмотрело 70 вопросов: ключевые — региональный бюджет и налогообложение

С докладом выступил заместитель председателя Правительства Красноярского края — министр финансов Владимир Бахарь.
В 2026 году доходы бюджета составят 452,3 млрд рублей, расходы — 527,4 млрд, дефицит — 75,1 млрд. За счет федеральных средств параметры планового периода возрастут на 7,1 млрд в 2027 году и на 46,2 млрд в 2028 году.
«Несмотря на напряженную экономическую обстановку, обстоятельства геополитического плана, в которых сегодня существует страна, а бюджет Красноярского края во многом формируется в рамках общей экономической инфраструктуры, нам удалось сохранить необходимую устойчивость и баланс при формировании бюджета», — заявил председатель краевого парламента Алексей Додатко.
Так, на реализацию мер поддержки семей с детьми в 2026 году планируется направить более 20 млрд рублей, также на три года выделено 12,5 млрд рублей на обеспечение жильем детей-сирот. На льготное лекарственное обеспечение в 2026 году предусмотрено 11 млрд рублей.
Около 5 млрд предусмотрено на ремонт улично-дорожной сети, более 28 млрд — на общее развитие дорожной отрасли, 1,3 млрд — на благоустройство, 4,6 млрд — на развитие ЖКХ, более 11 млрд — на капремонт и укрепление материально-технической базы учреждений соцсферы.
Также с 1 января 2026 года ежемесячная выплата работникам бюджетной сферы увеличится более чем на четыре тысячи рублей. С учетом районных коэффициентов и «северной» надбавки прирост заработной платы составит от 7 448 рублей для работников центральных и южных территорий до 12 103 рублей — в Норильске и Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе. Для работников, получающих зарплату на уровне МРОТ, ее размер составит от 43 349 рублей — по центральным и южным территориям края до 70 442 рублей — в городском округе город Норильск, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном округе.
На исполнение закона в бюджете края на следующий год заложено более 25 миллиардов рублей.
Парламентарии приняли пакет новых налоговых законов. Один из них — о введении в действие специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения». Воспользоваться ею смогут организации и ИП, чьи доходы не превышают 60 млн рублей, остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн, а средняя численность работников — не более 5 человек.
Во втором чтении приняты поправки в краевой закон, направленный на защиту прав детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.
Утверждено новое понятие «родственная семья». Это форма устройства подразумевает временную передачу ребенка родственникам на основании распорядительного акта органа опеки и попечительства. Далее принимается решение о возвращении ребенка в кровную семью, либо, при невозможности ее сохранения, подборе замещающей семьи на постоянной основе.
Опекунам, приемным родителям предусмотрена ежемесячная выплата. Родственникам, которым будут переданы дети на временное воспитание, также предусмотрено государственное обеспечение.
Поддержан во втором чтении закон об обращении с животными. Он вступит в силу со следующего года.
В документе прописано понятие «немотивированной агрессивности» — проявление агрессии в отношении человека или другого животного, неспровоцированной ими, при котором причинен вред их жизни или здоровью. Определять агрессию у животных будет комиссия.
В первом чтении приняты изменения в Закон «О системе наград Красноярского края». Документом предлагается учредить два новых почетных звания: «Заслуженный спасатель Красноярского края» и «Заслуженный работник пожарной охраны Красноярского края».
Звания планируется присваивать за заслуги в спасении людей, ликвидации последствий ЧС, тушении пожаров, за достижения в профилактике и обеспечении пожарной безопасности.
Один из авторов законопроекта отметил, что кандидаты должны иметь не менее 15 лет стажа в сфере, включая минимум 10 лет работы в регионе. Награжденным вручат нагрудный знак и выплатят единовременное материальное вознаграждение.
Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января 2026 года.
Также в первом чтении депутаты одобрили проект закона, направленный на повышение мотивации сотрудников органов правопорядка.
Сегодня единовременные денежные выплаты за профессиональное мастерство предусмотрены только для полицейских, победителей конкурса «Лучший по профессии». Новый законопроект предлагает распространить эту меру поддержки и на сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Победители краевого этапа конкурса «Лучший по профессии» среди групп задержания получат единовременное вознаграждение.
В первом чтении принят проект закона, расширяющий льготы для участников СВО.
Как доложил прокурор края Роман Тютюник, в 2023 году участникам СВО и членам их семей было дано право на приобретение древесины на льготных условиях для строительства жилого дома, хозяйственных построек, их отопления, ремонта жилого дома на земельных участках, предоставленных под ИЖС или ведение личного подсобного хозяйства. Сейчас эту меру предлагают расширить на участки, выделенные для садоводства.