Казахстанские предприятия заставят перерабатывать вредные отходы

«К сожалению, мы точно не знаем, у нас разрозненные фрагментарные данные, где, какие отходы образовались и где они находятся. Если с ТБО, особенно в крупных городах, более или менее все понятно, то с минеральными отходами, образующимися от деятельности промышленных предприятий, или с историческими отходами, которые были образованы еще в советское время, у нас мрачная картина. Чтобы это все инвентаризировать, оцифровать и понять, как мы будем работать, нужен национальный оператор, который будет использовать средства, полученные за счет утильсбора», — сказал Калкаманов.