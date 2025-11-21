На Дону зимой будут дежурить более тысячи аварийных бригад

«Подготовка к зиме в городах и районах области завершена в полном объеме. Об этом свидетельствуют паспорта готовности, которые Ростехнадзор согласовал для всех муниципалитетов с центральными системами теплоснабжения. Таких у нас на Дону 49», — отметил губернатор.