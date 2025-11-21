В Минске движение для транспорта закрыли по одной из улиц — вот для кого. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ отметили, что движение грузовиков было ограничено в обоих направлениях на участке улица Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина. Соответствующие дорожные знаки для водителей были установлены на территориях, прилегающих к улице Павловского. В ГАИ просят водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов.
