В Минске движение для транспорта закрыли по одной из улиц — вот для кого

В ГАИ отметили, что движение грузовиков было ограничено в обоих направлениях на участке улица Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина. Соответствующие дорожные знаки для водителей были установлены на территориях, прилегающих к улице Павловского. В ГАИ просят водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов.