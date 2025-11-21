Ричмонд
+9°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минске движение для транспорта закрыли по одной из улиц — вот для кого

ГАИ Минска сказала, на какой улице ограничили движение для грузовиков.

Источник: Комсомольская правда

В Минске движение для транспорта закрыли по одной из улиц — вот для кого. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В ГАИ отметили, что движение грузовиков было ограничено в обоих направлениях на участке улица Павловского от здания № 76 до перекрестка с улицей Академика Красина. Соответствующие дорожные знаки для водителей были установлены на территориях, прилегающих к улице Павловского. В ГАИ просят водителей учитывать указанную информацию при планировании маршрутов.

Ранее в Минске движение на одной из улиц закрыли на пять лет.

Тем временем Белстат сказал, сколько часов в день белорусы тратят на работу.

Вместе с тем мы собрали информацию про сельскохозяйственные ярмарки в Минске осенью 2025: собрали полный список адресов и время работы сельскохозяйственных ярмарок в Минске.