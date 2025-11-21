В Омске ремонт моста у Телецентра перенесли на декабрь

Представители мэрии сообщили, что дата перехода на ремонт второй части моста остаётся открытой, а точные сроки будут уточнены в течение двух недель. В настоящее время ведётся работа по корректировке и согласованию нового проекта организации дорожного движения на период ремонта второй половины моста. В процессе участвуют департамент строительства, департамент транспорта, ГИБДД и другие заинтересованные службы.