В Омске ремонт моста у Телецентра перенесли на декабрь

В Омске изменились сроки завершения ремонта моста имени 60 лет ВЛКСМ у Телецентра. Вместо ноября, как было запланировано ранее, рабочие перейдут ко второй половине моста в декабре.
Представители мэрии сообщили, что дата перехода на ремонт второй части моста остаётся открытой, а точные сроки будут уточнены в течение двух недель. В настоящее время ведётся работа по корректировке и согласованию нового проекта организации дорожного движения на период ремонта второй половины моста. В процессе участвуют департамент строительства, департамент транспорта, ГИБДД и другие заинтересованные службы.
Напомним, ремонт первой половины моста начался почти год назад — 30 ноября 2024 года. Работы ведёт компания «СтройТраст» под руководством Армана Акопяна. Изначально планировалось завершить работы на правой части моста к 30 апреля, однако сроки неоднократно переносились, а теперь сдвинуты до 30 ноября.
По состоянию на конец октября готовность моста составляла 30%. Полное завершение всех работ по проекту намечено на конец октября 2026 года.